Tac ferma, ministra invia Nas in Molise

LARINO (CAMPOBASSO), 18 LUG - Morte cerebrale per un 47enne arrivato dal Molise in ospedale a San Giovanni Rotondo (Foggia) dopo l'attesa a Larino (Campobasso) dell'ambulanza e il tentativo di ricovero a Termoli (Campobasso) dove la Tac era ferma per manutenzione. In merito, il ministro della Salute Giulia Grillo chiede "subito chiarezza sull' organizzazione regionale" e ha inviato in Molise una task-force per accertare i fatti coadiuvata dai Carabinieri del Nas. "Vogliamo andare rapidamente a fondo su questa vicenda - afferma il ministro Grillo - Non è possibile morire per cattiva organizzazione e sostanziale mancanza di assistenza. Tanto più in una regione, il Molise, dove le fallimentari gestioni del passato non sono alle spalle, come dimostrano i ripetuti casi di assenza di reale programmazione che i cittadini molisani ben conoscono".