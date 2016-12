Con mitra assaltano sala giochi, presi

BARI, 20 DIC - Due minorenni - di 15 e 17 anni - e un ventenne sono stati arrestati dai carabinieri a Bari con l'accusa di aver assaltato, armati con mitraglietta e due pistole, una sala giochi in via Napoli. Per l'assalto, che ha fruttato circa 4.700 euro, è ricercato un 16enne. Il 'colpo' è stato messo a segno poco dopo la mezzanotte. I quattro rapinatori avevano i passamontagna calati sul volto e indossavano i guanti. Immediato l'intervento dei carabinieri che, visionando le immagini del sistema di sorveglianza, sono riusciti in pochi minuti a ricostruire le fasi dell'assalto e ad identificare i quattro. Il diciassettenne e il ventenne sono stati bloccati per strada dopo essersi sbarazzati di alcuni degli indumenti utilizzati per la rapina; il 15enne è stato arrestato a casa, dove si era rifugiato; il sedicenne risulta invece irreperibile. Sono in corso le ricerche delle armi e del bottino.