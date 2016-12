In sicurezza Mercatini Alto Adige

BOLZANO, 20 DIC - "Il dispositivo di sicurezza già funzionante per i mercatini di Natale di Bolzano, di Merano e di Bressanone, è stato sensibilizzato ed implementato con ulteriori unità". Lo dice il questore di Bolzano Lucio Carluccio dopo i fatti di Berlino. Tra le forze in campo anche un nucleo artificieri ed antisabotaggio e tiratori scelti. Fino dall'inizio delle manifestazioni natalizie tra le più celebri in Italia, è stato predisposto un dispositivo per evitare rischi derivanti dalla situazione del quadro internazionale, ha detto il questore. In particolare sono all'azione le Uopi, unità operative di primo intervento, formate su base volontaria con personale specializzato selezionato tra medici ed esperti nel Nocs. Vi sono poi agenti equipaggiati con un mezzo blindato Discovery con un alto livello di protezione antiproiettile e antiesplosione. Durante il fine settimana operano anche i Reparti repressione crimine provenienti da Milano e da Padova.