Berlino: card. Marx, ora restare uniti

ROMA, 20 DIC - "Le notizie arrivate da Berlino mi hanno scosso profondamente. La violenza al mercato di Natale è il contrario di ciò che i visitatori desideravano. La mia solidarietà va alle famiglie dei morti e dei feriti. Pregherò per tutti. In questo momento difficile per la città di Berlino e per il nostro Paese, è importante che restiamo uniti". Lo afferma il card. Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca.