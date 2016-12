Roma: Raggi chiede verifica atti Marra

ROMA, 20 DIC - La sindaca di Roma Virginia Raggi a quanto si apprende avrebbe chiesto una verifica interna sulla legittimità degli atti adottati da Raffaele Marra, il dirigente arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di corruzione. Marra, il cui ultimo incarico era quello di capo del personale, oggi sarà sentito dal gip. Di cosa parlerà Raffaele Marra con i pm? "Non lo so, glielo chiederanno i pm, non ne ho idea", ha risposto la sindaca di Roma Virginia Raggi accerchiata dai cronisti prima di entrare nella chiesa dell'Ara Coeli accanto al Campidoglio per la messa dei dipendenti capitolini. Raggi aveva appena comunicato in Assemblea capitolina la sostituzione dell'assessore all'Ambiente.