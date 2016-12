Gallura,navi ferme in porto per il vento

OLBIA, 20 DIC - Mare mosso e forte vento hanno bloccato i collegamenti fra Livorno e Civitavecchia e, da questa mattina, tra la Sardegna e la Corsica. Dalle 11 la nave della Blu Navy che copre la tratta Santa Teresa-Bonifacio è stata costretta a fermarsi in porto a causa del mare, forza 5, e vento che soffia oltre i 100 chilometri orari. Sono partite solo questa mattina, con 12 ore di ritardo, le navi che da Olbia sono dirette a Livorno e Civitavecchia che ieri notte erano state costrette a ripararsi nel porto dell'Isola Bianca. Nel resto della Gallura si contano i danni dopo l'allerta meteo della Protezione civile. Alcune barche sono state danneggiate dalla mareggiata. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco di Olbia, Arzachena, Tempio e La Maddalena. In particolare fra il capoluogo e la località S.Lucia, Loiri, Padru, l'Isola di La Maddalena e Aglientu. In quest'ultimo centro i pompieri per tutta la notte hanno lavorato per mettere in sicurezza una casa, in via Berlinguer, sulla quale si è abbattuto un albero.