Sala: torno a fare il sindaco

MILANO, 20 DIC - "Torno a fare il Sindaco, certo della mia innocenza verso un'accusa che non costituisce un condizionamento della mia attività": così Giuseppe Sala ha annunciato in un post su Facebook diretto ai milanesi la fine della sua 'autosospensione' servita a capire le accuse per cui è indagato nell'inchiesta sulla piastra, l'appalto più importante dell'esposizione universale. "Le verifiche svolte dai miei legali in queste intense giornate - ha spiegato - hanno chiarito sufficientemente il merito dell'indagine e l'inesistenza di altri capi di imputazione". "Ho apprezzato la disponibilità della Procura Generale" ha aggiunto Sala che ha voluto "ringraziare i circa 400 sindaci che hanno firmato l'appello di questi giorni". "Ma vorrei soprattutto - ha sottolineato - dire grazie ai tanti cittadini milanesi (e non solo) che hanno dimostrato di comprendere il mio gesto cogliendone senso e significato"