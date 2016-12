Concussione, condanna ex tecnico Comune

MODENA, 20 DIC - Enrico Tagliazucchi, ex tecnico del Comune di Serramazzoni, sull'Appennino modenese, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Modena a cinque anni per concussione. Tagliazucchi, geometra, era stato sorpreso dalla Finanza mentre intascava una mazzetta da 500 euro davanti alla chiesa di Marano sul Panaro nel giugno 2012. L'imprenditore che gliela consegnò si è costituito parte civile e il giudice ha stabilito che gli spetti ora una provvisionale di 10.000 euro. Di 20.000, invece, quella per il Comune di Serramazzoni. Il pm Claudia Natalini aveva chiesto una condanna a sei anni. I legali di Tagliazucchi hanno annunciato ricorso alla Corte d'Appello.