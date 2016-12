Berlino: Viminale, rafforzare controlli

ROMA, 20 DIC - E' stata diramata una direttiva a tutti i prefetti e questori per chiedere di "rafforzare i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone in occasione dello svolgimento di eventi o cerimonie previste per le prossime festività natalizie nonché verso luoghi che notoriamente registrano particolare afflusso di visitatori". Questa la decisione al termine della riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno, Marco Minniti. Nel corso della riunione - cui hanno partecipato i vertici nazionali delle forze di polizia e dei servizi di intelligence - si è concordato di "tenere alto il livello di attenzione intensificando le misure di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio". Su richiesta di Minniti, il Comitato sarà riunito in seduta permanente mentre i prefetti convocheranno, in ambito provinciale, riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza per valutare eventuali segnali di rischio.