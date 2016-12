Berlino: Papa, basta follia omicida

CITTA' DEL VATICANO, 20 DIC - "Profonda commozione" è stata espressa dal Papa per quanto accaduto a Berlino, un "terribile atto di violenza". "Papa Francesco si unisce a tutti gli uomini di buona volontà che s'impegnano affinché la follia omicida del terrorismo non trovi più spazio nel nostro mondo": è quanto scritto, a nome del pontefice, in un telegramma firmato del Segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e indirizzato al vescovo di Berlino.