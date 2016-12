Agguato curia: 8 anni 10 mesi a Baschini

FIRENZE, 20 DIC - La Corte di appello di Firenze ha condannato a 8 anni e 10 mesi Elso Baschini, 77 anni, per l'aggressione avvenuta nel novembre 2011 nel cortile della Curia di Firenze dove rimase ferito il segretario dell'arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori, don Paolo Brogi, e lo stesso Betori venne minacciato con una pistola puntata alla testa. In primo grado Baschini era stato condannato a 12 anni e 6 mesi, pena poi ridotta a 9 anni e un mese nel primo processo di appello che venne poi annullato dalla Corte di Cassazione che aveva rinviato gli atti per un nuovo processo di appello al tribunale di Firenze. Baschini, che era in aula, uscendo ha fatto gli auguri di "buon Natale" ai giornalisti "perchè il mio non è Natale. Il suo avvocato, Cristiano Iuliano, ha spiegato di voler leggere le motivazioni e valutare un nuovo ricorso in Cassazione.