Furbetti cartellino Asti,caso archiviato

ASTI, 20 DIC - È stato archiviato per "infondatezza della notizia di reato" il procedimento a carico dei tredici dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Asti, che erano stati denunciati a piede libero per presunte irregolarità nella timbratura degli ingressi e delle uscite in orario di lavoro. Lo hanno reso noto gli avvocati della difesa. A stabilirlo, secondo quanto riferiscono i legali di quelli che erano stati additati come 'furbetti del cartellino', è stato il giudice del tribunale di Asti, Giorgio Morando, su conforme richiesta dei pm. Le indagini, condotte dai carabinieri, erano state avviate a seguito di una segnalazione anonima.