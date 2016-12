Estrada alla transumanza di Castelluccio

CASTELLUCCIO DI NORCIA (PERUGIA), 20 DIC - Cinque ore per la transumanza a valle dei cavalli bradi di Castelluccio di Norcia (Perugia). E tra i cavalieri, oltre ai proprietari, c'era l'attrice Natalia Estrada. Ora Castelluccio, meta turistica sui Monti Sibillini devastata dal terremoto, è davvero deserta, non ci sono più uomini né animali. Una quarantina i capi fatti scendere e ricoverati in capanne a Norcia. I cavalli non hanno percorso la solita mulattiera, che è inghiottita dal sisma, ma la strada provinciale, semi-distrutta, molto pericolosa per le frane e le rocce in bilico, tuttavia percorribile. Proprio ottenere il permesso di transito da questa strada ha fatto ritardare la partenza. L'obiettivo del proprietario Emiliano Brandimarte di portare via i cavalli bradi il 20 dicembre, e non prima come veniva stimolato a fare nei mesi scorsi, è stato raggiunto.