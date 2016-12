Scoppia bombola in casa, grave donna

PIGNA (IMPERIA), 20 DIC - Una donna di 29 anni, di nazionalità romena, e un suo vicino di casa, un sessantenne, sono rimasti feriti (la donna in modo grave), poco prima delle 21, in seguito all'incendio di una bombola, avvenuto in uno sgabuzzino accanto alla cucina, al pian terreno di un casa su tre livelli situata a Pigna, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia (Imperia). Illesi, invece, i tre figli della donna: due bambini di 8 e 9 anni che si sono allontanati dall'abitazione subito dopo l'incidente e un bimbo di 3 anni tratto in salvo dalla stessa madre. Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, quest'ultimo intervenuto con l'automedica e un equipaggio della Croce Azzurra. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l'incendio sia divampato mentre il vicino di casa stava aiutando la donna a cambiare la bombola. Forse a causa di un malfunzionamento di una valvola dell'impianto di erogazione del gas, si è sprigionata una fiammata a cui hanno fatto seguito l'incendio e un'esplosione.