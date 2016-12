Caso Ragusa, giudice in camera consiglio

PISA, 21 DIC - Il giudice Elsa Iadaresta si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di condanna e di custodia cautelare in carcere avanzata dalla procura per Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa quasi cinque anni fa dalla sua abitazione a Gello di San Giuliano Terme (Pisa). L'uomo é accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Il pm ha chiesto 20 anni di reclusione. Logli oggi non è presente in aula e si trova probabilmente a casa, all'esterno della quale è già attivo un servizio di vigilanza da parte dei carabinieri. La sentenza è attesa intorno alle 13.