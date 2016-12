39enne morto in cisterna camion vuota

RAVENNA, 21 DIC - Un autotrasportatore 39enne della provincia di Potenza è stato trovato morto all'interno della cisterna vuota del suo camion parcheggiato nella zona artigianale delle 'Bassette' alle porte di Ravenna. A scoprirlo, in tarda mattinata, i Carabinieri che - allertati dalla ditta dell'uomo il quale da ore non dava più notizie - hanno individuato, grazie al tracciamento Gps, il mezzo con la botola della cisterna ancora aperta. Non è escluso che il 39enne, arrivato ieri a Ravenna per scaricare la cisterna, sia stato investito da esalazioni tossiche durante operazioni di manutenzione o di controllo: sia vicino al corpo che in prossimità del camion sono stati trovati attrezzi da lavoro. Da una prima ispezione cadaverica, il decesso risale a diverse ore fa. Non ci sono elementi per potere al momento ipotizzare qualcosa di diverso da un incidente sul lavoro. I militari hanno già sequestrato il mezzo mentre il Pm di turno, Angela Scorza ha disposto l'autopsia. La salma è stata trasferita in obitorio a Ravenna.