Siria: Unicef, in piazza con una coperta

ROMA, 21 DIC - L'Unicef Italia lancia domani, 22 dicembre, l'#AleppoDay, una giornata dedicata a informare, raccontare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei bambini di Aleppo e di tutta la Siria colpiti dalla guerra. L'appuntamento per una mobilitazione pubblica è domani mattina a Roma, a Piazza del Popolo, alle ore 11,00. "Chiediamo a tutti di venire a Piazza del Popolo e di portare, come gesto simbolico, una coperta, simbolo di calore umano e di protezione. E a tutti quelli che non possono fisicamente essere presenti, di esporre sui balconi delle case, degli uffici, durante tutta la giornata di domani una coperta, quella di cui hanno bisogno questi bimbi" spiega Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. "Bisogna rompere il muro dell'indifferenza che copre questa terribile guerra da quasi sei anni. Ringraziamo quanti finora hanno aderito all'#AleppoDay e rinnoviamo a tutti l'invito ad aderire e a stare senza incertezze dalla parte dei bambini di Aleppo e della Siria. Non possiamo dimenticarli".