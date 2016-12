Strada Castelluccio riaprirà per fiorita

NORCIA (PERUGIA), 21 DIC - Riaprire la strada che da Norcia va a Castelluccio, resa inagibile dal terremoto, prima dell'estate per consentire ai turisti di ammirare la fiorita è l'obiettivo della Regione Umbria. A sottolinearlo è la presidente Catiuscia Marini nella conferenza stampa di fine anno. "La strada presumibilmente sarà riaperta a primavera inoltrata o al massimo prima dell'estate per consentire anche ai turisti di ammirare la fiorita" ha detto. Come ha sottolineato anche dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Giuseppe Chianella, "riaprire la strada per la piana di Castelluccio è particolarmente difficile ma possibile, in tempi non lunghi". Nella prima fase - è stato inoltre spiegato - il transito sarà consentito solo a mezzi di emergenza, agricoltori e allevatori, mentre entro l'estate ci sarà la riapertura per tutti. L'assessore Fabio Paparelli ha invece annunciato che "si stanno preparando offerte turistiche speciali per consentire il ritorno a Castelluccio in vista della fioritura".