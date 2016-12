Terremoto: Marini, impegno ricostruzione

PERUGIA, 21 DIC - "Il 2017 ci vedrà impegnati nel gestire, in tempi rapidi e in sicurezza, la ricostruzione per permettere ai cittadini di rimanere nei loro territori e nelle loro città, forti anche delle risorse dello Stato": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini nella conferenza stampa di fine anno. Marini ha parlato di "un anno con tanti segnali chiari di ripresa che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con il terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre, episodi drammatici che hanno cambiato completamente in agenda le priorità delle politiche della Regione". "Hanno imposto - ha aggiunto - un cambio di passo in generale e, in particolare, nelle politiche legate all'agricoltura, alle imprese e al socio-sanitario, e anche sul fronte della struttura regionale con la creazione di uffici dedicati alla ricostruzione".