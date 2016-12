Sala: 'Agito nell'interesse di Expo'

MILANO, 21 DIC - "So di avere agito sempre nell'unico interesse di Expo 2015 e per il suo successo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo in Consiglio comunale per spiegare la scelta di autosospendersi in seguito al coinvolgimento nell'inchiesta dei lavori della pietra di Expo. "Posso tornare con energia nei miei poteri perché non ci sono condizioni derivanti dalla mia posizione di indagato. Ieri ho verificato l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere il mio lavoro che richiede serenità" ha aggiunto Sala. "Per fare il sindaco ci vuole serenità, siamo essere umani e non macchine. Non possiamo passare la giornata a rispondere ai giornalisti o a parlare con gli avvocati. Serenità e autorevolezza - ha concluso - sono un patrimonio di insostituibile valore per una persona, a maggior ragione per un sindaco".