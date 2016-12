Posizionata 'gabbia' basilica Norcia

NORCIA (PERUGIA), 22 DIC - E' stata posizionata davanti alla facciata della Basilica di San Benedetto, a Norcia, la cosiddetta "gabbia" realizzata per mettere in sicurezza la struttura danneggiata dal terremoto. Un primo passo per il suo consolidamento. La grande struttura in tubi innocenti è stata poggiata da una gru su due piattaforme in cemento realizzate sul sagrato a ridosso della basilica. Sarà ora ancorata a esse con delle fasce e poi ulteriormente zavorrata. "Nei prossimi giorni sarà montata una grande travatura sul retro della facciata (in pratica quello che era lo spazio interno della chiesa ora crollata - ndr) a sua volta collegata con la 'gabbia'" ha spiegato Luca Nassi, responsabile del Nucleo interventi speciali dei vigili del fuoco. "Ci sarà in pratica - ha aggiunto - una unica struttura che abbraccerà la facciata sui due lati impedendo qualsiasi movimento. A quel punto sarà possibile rimuovere in sicurezza i detriti e le macerie della basilica".