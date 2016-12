Capodanno: case vacanza, Capri più cara

ROMA, 22 DIC - Capri batte Cortina e si aggiudica il premio di regina del lusso in casa vacanza. Brindare sull'isola costerà, in media, 113 euro per notte a persona e un appartamento "tipo", affittato da 4 persone per 2 notti, costerà circa 900 euro. A fare i conti il portale CaseVacanza.it che però sottolinea che, se la prima posizione appartiene ad uno dei simboli del turismo di lusso del nostro Paese, in classifica c'è anche la più "economica" Anacapri, con 69 euro. In seconda posizione Cortina d'Ampezzo dove l'affitto di una casa vacanza richiederà mediamente una spesa di 111 euro a persona per notte. Al terzo posto Selva di Val Gardena con 92 euro per persona a notte, che si traducono in una spesa media di 735 euro per 2 notti con quattro persone. Questa non è l'unica località della provincia di Bolzano ad essere presente in classifica: all'undicesimo posto anche Ortisei, che ha un prezzo medio di 71 euro per notte a persona (570 euro un soggiorno minimo).