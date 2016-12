Blocco funivia Cervinia per vento, già evacuate 30 persone

Una trentina di persone sono già state evacuate dalla telecabina di Cervinia rimasta bloccata a causa di un guasto provocato probabilmente dal forte vento. Le operazioni di soccorso procedono celermente e, secondo la guardia di finanza, dovrebbe terminare nel giro di poche ore. In alcuni casi gli sciatori sono calati in zone di neve fresca e devono affrontare un fuoripista, accompagnati dalle guide, per arrivare a fondo valle. Ogni cabina ha 12 posti. L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa.