Coldiretti, scartati regali per 6 mld

ROMA, 25 DIC - Le famiglie italiane hanno scartato sotto l'albero regali di Natale per un valore stimabile in oltre 6 miliardi tra grandi e piccini. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe' che evidenzia che solo il 14% degli italiani non ha ricevuto quest'anno neanche un regalo. Si è concluso così il rito dello shopping per gli italiani che nel 49% dei casi hanno stanziato un budget tra i 10 ed i 100 euro, il 27% tra i 100 ed i 200 euro, il 16% tra i 200 e i mille euro e il resto anche di più. Non sempre però le scelte hanno incontrato le attese con oltre della metà (55%) che voleva trovare sotto l'albero qualcosa che gli servisse, ma che ha rimandato di acquistare, il 26% qualcosa di utile a cui non aveva pensato prima e solo il 19% un regalo sfizioso che non si poteva permettere. Tra i regali più gettonati libri, tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e l'enogastronomia. Tra le novità l'inserimento nei tradizionali cesti di prodotti solidali provenienti dalle zone terremotate.