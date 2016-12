Lo caccia il giorno Natale,lui chiama Cc

REGGIO EMILIA, 27 DIC - Al culmine di una lite particolarmente accesa lei ha deciso di cacciarlo di casa - proprio il giorno di Natale - e lui, non riuscendo a riprendere i propri effetti personali, si è rivolto ai Carabinieri di Reggio Emilia. Alla fine, grazie alla mediazione dei militari, prima è riuscito a rientrare in possesso delle sue cose e poi, in perfetto clima festivo, è stato riaccolto in casa dalla compagna. La vicenda, andata in scena nella città emiliana e conclusa con la chiamata e la mediazione dei Carabinieri, non è un caso isolato: dall'inizio dell'anno al 112 del comando provinciale di Reggio Emilia sono pervenute circa 1.800 richieste d'intervento per cosiddetti privati dissidi - un media di 5 al giorno - la maggior parte dei quali, circa l'85%, ha riguardato liti in famiglia.