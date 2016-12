Recuperate campane chiesa Castelluccio

SPOLETO (PERUGIA), 27 DIC - Recuperate il giorno di Santo Stefano dopo un lungo lavoro le campane della chiesa di Castelluccio di Norcia e quella della cattedrale di Santa Maria Argentea. "Le campane sono state trasportate a Spoleto, dove troveranno dimora presso il deposito della Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici e artistici", ha detto Fabrizio Baglioni, dei vigili del fuoco. E continuano senza sosta gli interventi degli stessi vigili del fuoco, impegnati sulla "gabbia" posta sulla facciata della basilica di San Benedetto. Tra giovedì e venerdì è previsto l'inizio dei lavori a terra per posizionare il secondo pezzo della struttura in tubi innocenti. Quella che verrà collocata sul retro della facciata della Basilica, in maniera da completare l'operazione di messa in sicurezza. I vigili del fuoco stanno inoltre lavorando anche per la "cerchiatura" del campanile della cattedrale di Santa Maria Argentea.