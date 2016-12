Violenza sessuale, arrestato fotografo

MILANO, 27 DIC - Un fotografo franco-algerino di 49 anni, che operava nel campo della moda e con una condanna per pornografia minorile, è stato arrestato dei carabinieri della Stazione Milano-Moscova. Le indagini erano cominciate nell'aprile 2015, quando due amiche, una studentessa serba 26enne e una hostess croata 30enne, che nel tempo libero lavoravano come indossatrici, avevano denunciato agli investigatori di essere state più volte toccate dal fotografo nelle parti intime. Questo era accaduto dopo essere state invitate a bere alcool in occasione di servizi fotografici nell'abitazione-studio dell'uomo in zona Niguarda. L'arrestato avrebbe molestato almeno sette donne. Oltre che di violenza sessuale, dovrà rispondere anche di violenza privata, per aver impedito a una delle ragazze di uscire di casa ma anche di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per aver organizzato, almeno due volte, incontri sessuali a pagamento, dei quali intascava il 40% della somma pagata dai clienti alle ragazze.