Incidente a Gardaland, bimba in ospedale

VERONA, 27 DIC - Una bambina di sei anni è rimasta ferita in modo serio mentre si trovava su un'attrazione del parco divertimenti 'Gardaland', a Castelnuovo del Garda (Verona). La piccola era con la mamma sulla giostra delle 'tazze' rotanti quando, per cause da accertare, è stata proiettata dalla forza centrifuga all'esterno, battendo il capo. Subito soccorsa dal medico del parco, poi dai sanitari del 118, la bimba è stata portata all'ospedale di Bussolengo e poi trasferita al Borgo Trento di Verona, dove si trova in prognosi riservata. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Peschiera del Garda, che assieme ai tecnici dello Spisal hanno già effettuato le prime verifiche sulla giostra, dalle quali - secondo quanto si è appreso - non sarebbero emersi malfunzionamenti della struttura, o mancanze sotto il profilo della sicurezza.