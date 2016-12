Bimbo investito: si costituisce anziana

UDINE, 28 DIC - È una donna di oltre 80 anni, residente nel Gemonese, la 'pirata' della strada che ha investito il bimbo di 4 anni il pomeriggio di Natale lungo la via Pontebbana. L'anziana si è presentata ieri al Comando provinciale dei Carabinieri di Udine, assistita dal proprio avvocato, e ha ammesso di aver urtato il bambino. La donna, alla guida di una Polo, si era fermata dopo l'investimento ma poi terrorizzata, è scappata. La donna è stata denunciata in stato di libertà per lesioni e omissione di soccorso.