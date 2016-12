Crolla palazzina in periferia Roma, ipotesi fuga gas

Una palazzina di due piani è crollata in via Giacomo della Marca, in zona Acilia, alla periferia di Roma, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto carabinieri, 118 con tre ambulanze e l'eliambulanza, vigili del fuoco. Si sta cercando tra le macerie se ci siano persone coinvolte. Secondo quanto si è appreso, alla base della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. Potrebbero esserci almeno due persone sotto i solai che hanno ceduto nell'esplosione che si è verificata in una palazzina ad Acilia. Lo si apprende dai vigili del fuoco che sono sul posto con cinque squadre. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato due palazzine vicine