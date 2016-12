Reggio celebra sacrificio fratelli Cervi

REGGIO EMILIA, 28 DIC - "E' necessario fare accoglienza oggi, nella nostra quotidianità, proprio come casa Cervi assicurò rifugio e ospitalità a tanti che erano in cerca di difesa e protezione". Lo ha detto il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi nel corso della commemorazione dell'eccidio dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri, giustiziati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio la mattina del 28 dicembre 1943. Manghi ha ricordato l'accoglienza di casa Cervi, che durante la guerra di Liberazione servì da rifugio a tanti partigiani, e ha sottolineato: "L'attuale situazione internazionale, che non genera ancora una società di eguali, impone un atteggiamento di responsabilità verso i migranti in fuga dalle guerre e dalla fame".