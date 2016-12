Perquisizioni in Italia legate ad Amri

ROMA, 28 DIC - Sulla base di contatti avuti in carcere in Italia da Anis Amri, l'autore della strage di Berlino del 19 dicembre scorso, la Polizia ha eseguito diverse perquisizioni. Una, in particolare, in provincia di Latina. Le perquisizioni avrebbero riguardato, secondo quanto si apprende, ambienti del radicalismo islamico. Persone con cui Amri sarebbe venuto in contatto nei suoi quattro anni di detenzione in Italia.