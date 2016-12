Prete-passeur patteggia due anni

AOSTA, 29 DIC - Resta in carcere a Brissogne dopo aver patteggiato due anni, due mesi e 20 giorni e una multa di 34 mila euro Moses Noweoghomwenma Aigbekean, il pastore nigeriano di 47 anni arrestato il 23 dicembre scorso al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E' recluso da sei giorni: subito dopo l'arresto eseguito dalla polizia di frontiera, nella prima udienza aveva detto in lacrime ai giudici di essere un pastore della Chiesa cristiana pentecostale di Castel Volturno (Caserta). Oggi il collegio presieduto dal giudice Eugenio Gramola ha respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare avanzata dall'avvocato Stefano Marchesini, accogliendo invece l'istanza di patteggiamento.