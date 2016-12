Teppisti incendiano scuola a Sassari

SASSARI, 29 DIC - Attentato incendiario nella notte a Sassari, dove alcuni teppisti hanno appiccato il fuoco alla scuola dell'infanzia di via Ippolito Nievo, che fa capo all'istituto comprensivo di Monte Rosello Alto. I vandali si sono introdotti nell'edificio, tenuto benissimo e oggetto di recente di numerosi interventi di restyling, e l'hanno letteralmente devastato. A dare l'allarme è stato un bidello che stamattina, sebbene la scuola fosse chiusa, si è recato per controllare che tutto fosse a posto, come avviene frequentemente durante i periodi di vacanza. "Purtroppo non è la prima volta che i vandali si introducono in questa scuola, ma non era mai capitato niente di così grave", spiega la dirigente Rita Spanedda. Sul posto vigile del fuoco e polizia locale. La scuola è stata dichiarata inagibile. L'istituto ospita circa 70 bambini, suddivisi in tre sezioni, provenienti quasi tutti dal quartiere ed è all'avanguardia per la normativa sui disabili.