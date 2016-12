Papa: in 2016 quasi 4 mln fedeli in incontri Vaticano

Sono stati quasi 4 milioni i fedeli che nel 2016 hanno preso parte a incontri con il Papa in Vaticano. Tra udienze, celebrazioni e Angelus i fedeli sono stati complessivamente 3.952.140, in crescita rispetto ai 3,2 milioni del 2015. Da considerare che il 2016 è stato Anno Santo. I dati arrivano dalla Prefettura della Casa Pontificia. Nel 2013 e nel 2014, i primi anni di pontificato di Bergoglio, i fedeli in Vaticano, presenti ad incontri con il pontefice, erano stati rispettivamente 6,6 milioni e 5,9 milioni.