Imprenditore suicida nel Fiorentino

FIRENZE, 29 DIC - Il titolare di una piccola azienda del Fiorentino si è tolto la vita impiccandosi all'interno dei locali della sua ditta. Secondo quanto spiegato dai carabinieri, l'uomo, 60enne, soffriva di depressione, e aveva un debito di circa 20 mila euro legato alla sua attività imprenditoriale. A trovare il cadavere, questa mattina, è stato il socio. Il pm di turno ha disposto l'autopsia. Sempre secondo quanto spiegato dai carabinieri, oggi l'imprenditore si sarebbe dovuto recare insieme al socio a un appuntamento per discutere con l'agenzia di riscossione la rateizzazione del debito di 20 mila euro. In base a quanto appreso, avrebbe lasciato un biglietto di scuse per i familiari, in cui non ci sarebbero però riferimenti alla sua situazione debitoria.