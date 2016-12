Marocchino ucciso a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 29 DIC - Un immigrato marocchino, Tarik Kacha, di 34 anni, é stato ucciso stasera a Reggio Calabria in circostanze sulle quali indaga la Polizia di Stato. L'omicidio é avvenuto nella frazione "Catona" nell'androne del palazzo in cui Kacha abitava insieme alla moglie di nazionalità italiana. L'omicida ha atteso il rientro a casa del marocchino e lo ha freddato con alcuni colpi di pistola, dandosi poi alla fuga a bordo di un'automobile condotta presumibilmente da un complice. La vittima lavorava in un panificio ed avrebbe frequentato negli ultimi tempi, anche per motivi legati alla sua attività lavorativa, esponenti della criminalità anche organizzata. Non si esclude, dunque, che movente dell'omicidio sia una vendetta maturata proprio in ambienti criminali su cui sta indagando la Squadra mobile reggina. La vittima, comunque, aveva precedenti penali di poco conto.