Ripreso recupero yacht andato a fuoco

LOANO (SAVONA), 30 DIC - Sono ricominciate questa mattina le operazioni di recupero del Southern Confort, lo yacht Maiora di 22 metri distrutto ieri mattina all'alba da un incendio all'interno del porto di Loano (Savona). Nell'incidente hanno perso la vita tre persone di nazionalità tedesca: il proprietario Jurgen Simon, 53 anni, la moglie Beata Simon, 61 anni e l'amico Andre Bachtenkirch, 53 anni. Si è salvata invece la sorella di Beata Simon, Claudia Mahncake: la donna, 52 anni, è riuscita a uscire dalla cabina di prua attraverso un passauomo con l'aiuto del cognato. Il magistrato Massimiliano Bolla ha disposto l'autopsia sui corpi delle tre vittime. Le operazioni di recupero del natante sono in corso: una gru sta provvedendo a sollevarlo per consentire lo svuotamento dall'acqua e rendere così lo scafo sufficientemente leggero. Questo permetterà di trainarlo in una zona più accessibile ai mezzi pesanti che dovranno trasportarlo altrove dove verranno eseguite le perizie tecniche.