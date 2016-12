Terrorismo: barriere in cemento a Padova

PADOVA, 30 DIC - In vista dei festeggiamenti di Capodanno si è decisa, a Padova, la collocazione in Prato della Valle di una dozzina di 'panettoni' e di alcuni new jersey in cemento nei varchi più stretti per scongiurare attacchi terroristici come accaduto recentemente a Berlino e lo scorso luglio a Nizza. La decisione è stata presa al termine della riunione tecnica organizzata questa mattina in questura a Padova. In corrispondenza di questi varchi saranno posizionate anche forze di polizia che con metal detector, unità cinofile e artificieri per eseguire controlli e perquisizioni a campione. Un centinaio le persone coinvolte nel dispositivo di sicurezza tra polizia di stato, polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, equipaggi antiterrorismo, protezione civile, Digos e militari in borghese. Disposto inoltro il divieto di vendita di alcolici per asporto dalle 21 alle 3. Lo stesso dispositivo sarà replicato anche il prossimo 6 gennaio in occasione dei festeggiamenti dell'Epifania.