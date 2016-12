Manca il ponte, "Gesù Bambino aiutaci"

OLBIA, 30 DIC - Una lettera a Gesù Bambino per la rinascita del ponte di via Vittorio Veneto a Olbia, distrutto dalla piena del fiume nel 2015, allontanando così dalla città il popoloso quartiere di Isticaduddu. "Caro Gesu' Bambino, aiutali tu a finire questo ponte che non termina più", è il messaggio che sovrasta la mangiatoia e il presepe realizzato nei pressi del cantiere dagli abitanti del rione spezzato in due. "Siamo allo stremo delle forze, non ce la facciamo più", dice a nome del comitato di quartiere Salvatorina Sulas, protagonista con altre volontarie dell'allestimento del presepe - un'esigenza spirituale alla quale si è aggiunta - spiega - per volontà di tutti, una preghiera a Gesù Bambino perchè ci aiuti a vedere realizzati i 100 metri di ponte che ci uniscono alla città". Quella di via Vittorio Veneto è un'opera che Olbia attende impaziente dall'ottobre del 2015,