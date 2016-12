Metal detector per concerto Mengoni

FIRENZE, 30 DIC - Metal detector e controlli rafforzati al capodanno di piazzale Michelangelo a Firenze con Marco Mengoni: ad annunciarlo, oggi nel corso della presentazione dell'evento in Palazzo Vecchio è stato il sindaco Dario Nardella. "Ci sarà particolare controllo di tutte le piazza del Capodanno a Firenze - ha spiegato il sindaco - e ci saranno prescrizioni precise per Piazzale Michelangelo: mi riferisco al filtraggio delle persone con presenza di metal detector e forze dell'ordine". Il sindaco ha invitato anche a non portare "oggetti contundenti o botti", perché non saranno ammessi, ed ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché "rispetti Firenze nei festeggiamenti del Capodanno". Non ci sarà, come di consueto, alcuna ordinanza antibotti ma "forte vigilanza in particolare sull'aspetto della vendita", ha garantito Nardella.