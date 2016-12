Minniti, ferita sisma non rimarginata

ASCOLI PICENO, 30 DIC - "Le criticità sono purtroppo moltissime, sappiamo che è una lotta contro il tempo". Così il ministro Marco Minniti ad Arquata del Tronto, dove ha parlato anche della firma del protocollo sulla legalità: "Questo - ha spiegato - sarà il più imponente investimento pubblico dei prossimi anni per l'Italia e abbiamo bisogno che tutto quanto si svolga in un clima di assoluta legalità, in modo che si possa spendere molto presto e molto bene". "La prima cosa dalla quale partire - ha aggiunto - sono le scuole, che consentono di ricostituire il senso di comunità. Poi è chiaro che ci sono le case, le infrastrutture. Sappiamo che abbiamo a che fare con una devastazione che ha colpito il cuore pulsante dell'Italia, un pezzo straordinario di storia e di futuro del nostro paese. Abbiamo intenzione ricostruirlo nelle condizioni migliori possibili. E' chiaro - ha concluso - che questa ferita non è ancora rimarginata e l'Italia non può permettersela".