Capodanno blindato a Torino

TORINO, 30 DIC - Effetto Berlino sul Capodanno torinese. Per assistere al concerto di piazza San Carlo, le persone saranno sottoposte ai rigidi controlli previsti dalla Questura, che ha disposto l'impiego di metal detector portatili ai cinque varchi della piazza: via Giolitti e via Alfieri, dalla parte di piazza Cln, via Roma, via Santa Teresa e via Maria Vittoria dall'altra parte, mentre il varco tra le due chiese sarà bloccato dal grande palcoscenico. L'area sarà protetta da barriere anti-sfondamento. La presenza delle nuove Unità Operative con funzioni di antiterrorismo sarà rafforzata e al personale in divisa si aggiungeranno agenti in borghese, con unità cinofile e antisabotaggio a vigilare sull'evento. L'ordinanza del questore di Torino, Salvatore Longo, prevede la bonifica del parcheggio sotterraneo, con pattugliamenti anche la notte. Intensificati i controlli anche nelle stazioni e all'aeroporto di Caselle, oltre che davanti agli obiettivi sensibili, come chiese, consolati, banche e uffici pubblici.