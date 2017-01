Uomo ucciso a coltellate nel rodigino

ROVIGO, 1 GEN - Il corpo di un uomo, ucciso a coltellate, è stato rinvenuto stamani in un appartamento di Badia polesine, nel rodigino. A scoprire il cadavere è stato il proprietario dell'immobile che ha poi chiamato il 112. I carabinieri, accompagnati dal magistrato di turno, hanno così trovato il cadavere riverso sul pavimento su cui c'erano evidenti tracce ematiche. Il corpo presentava varie ferite di arma da taglio. La vittima, di circa 40 anni, non è stata ancora identificata. Così come non è stata ancora accertata l'ora della morte per la quale si sta occupando il medico legale. (ANSA).