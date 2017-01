A Norcia fra turisti e prodotti tipici

PERUGIA, 1 GEN - "Dopo giorni difficili adesso c'è voglia di ricominciare": a dirlo sono Salvatore Felici e Moreno Filippi, titolari rispettivamente delle norcinerie "Felici" e "Brancaleone da Norcia" che sono tornate a vendere formaggi, prosciutti e legumi nei loro storici negozi in corso Sertorio di Norcia. "Abbiamo avuto molta gente oggi, molti turisti, a Norcia tutta Italia vuole bene", racconta Felici che ha riaperto proprio nel giorno di Capodanno. A distanza di pochi metri Filippi spiega che "se il Governo ci darà gli strumenti giusti sappiamo noi come far rinascere questa città e l'intera area dei Sibillini: si dovrà ricostruire pensando alla sicurezza massima delle strutture". Intanto lungo il corso, riaperto prima di Natale, c'è gente che passeggia, arriva in piazza San Benedetto e si ferma a guardare la facciata della basilica avvolta dalla gabbia. C'è anche un gruppo di ragazzi di Narni: "Siamo qui per tornare a vedere Norcia e per contribuire nel nostro piccolo a dare una mano ai commercianti".