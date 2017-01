Borsa sospetta Ventimiglia, era pianola

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 2 GEN - Un allarme bomba è scoppiato ieri sera sul lungo Roja di Ventimiglia dove alcuni passanti hanno trovato un borsa che poi è risultata contenere una tastiera elettronica. Erano circa le 18, quando alcune decine di metri più in basso della passerella Squarciafichi è stato notato il borsone. La polizia ha allertato il gruppo artificieri della Questura. Una volta messa in sicurezza l'area, il borsone è stato fatto brillare con una microcarica di esplosivo. Le operazioni di brillamento sono state precedute dalla chiusura al traffico e ai pedoni della strada, nel raggio di alcune decine di metri. Al termine dell'operazione, scoperta la pianola, la polizia ha avviato l'indagine per accertarne il proprietario.