Esplosione in palazzo Catania, 3 feriti

CATANIA, 2 GEN - Tre persone, una donna e due bambini, sono rimaste ferite, in maniera non grave, per un'esplosione avvenuta al secondo piano di un palazzo di via Cosentino Sava a Catania, probabilmente causata da una miscela di aria e gas. Due le abitazioni coinvolte, con crolli parziali. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. L'intero stabile di tre piani è stato evacuato e la zona è stata messa in sicurezza. Al lavoro due squadre di vigili del fuoco e personale di supporto logistico per le verifiche strutturali e per accertare cause dell'esplosione. Sul posto sono presenti anche polizia di Stato, carabinieri, vigili urbani e ambulanze del 118.