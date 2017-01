Controllo in A1, maxi-sequestro cocaina

BOLOGNA, 2 GEN - Un ordinario controllo della Polizia Stradale nel tratto appenninico dell'A1, in provincia di Bologna, ha portato ad un maxi-sequestro di cocaina: 35 i chilogrammi di sostanza recuperati in 30 'panetti' nascosti nel telaio di una Jeep Grand Cherokee fermata la mattina del 30 dicembre, per un valore stimato di circa 3,5 milioni. Il conducente della vettura, un albanese di 29 anni, Asllan Luca, con precedenti per spaccio, è stato arrestato. E' stato proprio il comportamento dell'uomo, apparso subito molto nervoso, e il suo 'curriculum' a portare alla decisione di far scattare un controllo più approfondito, con l'intervento anche dei cani anti-droga. L'auto è stata portata in un'autofficina e dopo alcune ore è stata trovata la droga sotto la carrozzeria, custodita in involucri avvolti da scotch marrone e legati tra loro con uno spago. Quando è stata fermata la vettura stava viaggiando in direzione sud, tra Sasso Marconi e Rioveggio.