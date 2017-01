Sequestrate 5 tonnellate di pesce a Bari

BARI, 2 GEN - Uomini del Nucleo ispettivo pesca della Guardia Costiera di Bari hanno sequestrato quasi 5 tonnellate di prodotto ittico, ed elevato sanzioni amministrative per 40mila euro, nell'ambito di un'operazione eseguita a dicembre per garantire la qualità dei prodotti che sarebbero stati consumati durante le feste. Sotto sequestro è finito prodotto ittico non tracciato, privo di qualsiasi informazione obbligatoria sulla provenienza, la denominazione commerciale, la zona o metodo di cattura o allevamento. Tra la merce sequestrata, 1.800 kg di molluschi bivalvi trasportati su un automezzo proveniente dal Gargano, 1.600 kg di sardine congelate sequestrate a un grossista di Bisceglie, 280 kg di gamberi e scampi trovati in una pescheria di Bari e 50 kg di datteri di mare.