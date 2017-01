Epifania, 4.000 regali per bimbi Norcia

FIRENZE, 2 GEN - Oltre quattromila regali raccolti. E tanti messaggi di affetto da parte dei donatori, molti dei quali anonimi, per i bimbi di Norcia. Saranno consegnati il 5 gennaio, quando per i piccoli di Norcia (Perugia) "arriverà la Befana" in piazza San Benedetto. L'iniziativa è stata organizzata dal quotidiano del gruppo Poligrafici Editoriale, La Nazione, insieme alle Pubbliche assistenze della Toscana e dell'Umbria. A mobilitarsi sono stati i lettori del giornale, i soci delle pubbliche assistenze, scuole, gruppi di cittadini, associazionismo civile. I 4000 regali sono giochi nuovi appositamente acquistati per i bambini del comune umbro.